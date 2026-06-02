Mladík měl na sobě padák, který nepoužil, a po dopadu na zem podlehl mnohačetným zraněním.
Neštěstí se stalo 8. září před polednem při výcviku na větroni. V něm byli instruktor a žák. Mladík ve výšce přibližně 300 metrů nad zemí po odpojení od vlečného letadla otevřel kabinu a opustil kluzák. Pitva prokázala přítomnost metamfetaminu a také léku Zolpidem, používaného k léčbě nespavosti.
Podle soudních znalců nelze jednoznačně určit, zda šlo o psychicky podmíněné jednání, například afekt, únikovou reakci či sebedestruktivní jednání, nebo o chování ovlivněné metamfetaminem. Závěry expertizy však podle ústavu jednoznačně svědčí o tom, že pilot podstupoval let negativně ovlivněný psychoaktivními látkami neslučitelnými s bezpečným výkonem letové činnosti.
|
Po tragickém skoku muže z větroně policie prověřuje možnou účast na sebevraždě
Instruktor se podle zprávy snažil pilotovi ve skoku zabránit a následně dokázal i přes poškození kabiny a změnu vyvážení stroje s kluzákem bezpečně přistát. Technický stav letadla ani počasí podle vyšetřovatelů na vzniku incidentu vliv neměly.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz