Video, které kdosi zachytil z druhé strany ulice Lidická, kde k incidentu došlo, se v úterý objevilo na sociální síti X.
Policie na oznámení o agresivním muži, který se pohybuje nedaleko zastávky MHD, reagovala kolem půl páté odpoledne.
„Policisté ihned vyrazili na místo a zaznamenali muže, který držel v ruce pistoli. Zbraň se krátce na to ukázala být dětskou hračkou,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
|
Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě
„Policisté samozřejmě muže víceméně zkontrolovali a zjistili, že se jedná o dětskou kuličkovou pistolku. Muž byl s maminkou nakupovat a utekl jí, s touto zbraní bohužel tedy mířil na lidi,“ uvedl Rybanský.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu muže ročníku 1998, který je omezen na svéprávnosti, situaci policisté původně vyřešili na místě.
Kuličková zbraň, která byla zakoupena ve večerce, nemohla způsobit žádné zranění. Policie na místě komunikovala s matkou muže. „Maminku jsme poučili, aby synkovi tyto věci nedávala, aby to poté nebudilo takovéto pohoršení,“ sdělil Rybanský.
|
Opilý muž mířil z okna na lidi vzduchovkou. Přijela si pro něj policie
Situaci zasahující v pondělí vyřešili domluvou. Na základě videa, které se k policistům dostalo až prostřednictvím sociálních sítí, ale později situaci vyhodnotili jako možný trestný čin výtržnictví. Nyní se obracejí na kolemjdoucí, na než dotyčný mířil, aby se přihlásili policii na čísle 158 nebo na smíchovské pobočce.