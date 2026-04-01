Muž nalezený začátkem března v rybníce v Kněžmostě byl pohřešovaným z České Lípy

Tělo nalezené na začátku března v potopeném autě při vypouštění rybníka v Kněžmostě na Mladoboleslavsku patří podle analýzy DNA sedmadvacetiletém muži z České Lípy. Po muži i jeho autě pátrali českolipští kriminalisté od loňského 4. července Na výsledek analýzy dnes upozornil server Deník.cz, ČTK ho potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
"Podle analýzy DNA se skutečně jednalo o pohřešovaného muže z České Lípy," řekla mluvčí.
Auta v rybníce si 8. března ráno všiml náhodný kolemjdoucí. Policie tehdy uvedla, že jde o vozidlo, které bylo v pátrání od loňského července. Totožnost mrtvého ale nebylo možné na místě určit, policie proto zadala analýzu DNA.