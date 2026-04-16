Vyfotíte si můj penis? Muž obtěžoval chlapce ve skateparku, hledá ho policie

Pražští policisté vytvořili identikit neznámého muže a žádají veřejnost o pomoc s jeho vypátráním. Lidé, kteří muže na zveřejněném snímku poznají, se mají ozvat na linku 158.
Incident se stal v polovině března ve skateparku v ulici Na Chodovci. Podle mluvčího tam neznámý muž přistoupil k dvěma nezletilým chlapcům a nabízel jim k vyfocení svůj penis.
Když odmítli, otočil a začal jim nabízet peníze, pokud mu dovolí si vyfotit jejich penisy. Chlapci před mužem utekli. Ten následně odjel bílým autem neznámo kam, dodal Hrdina.