Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

K nehodě došlo ve středu kolem desáté hodiny dopolední na staveništi v ulici Jáchymovská v městské části Řeporyje. Podle tiskového mluvčího pražské policie Jana Rybanského zemřel muž ve věku 51 let.
Podrobnosti a příčinu pádu dělníka jsou předmětem policejního vyšetřování. Podle Rybanského bude policii zajímat zejména to, zda šlo nešťastnou náhodu nebo o zanedbání bezpečnosti na pracovišti.
Muži už nepomohl ani příjezd zdravotníků. „Záchranáři vyjížděli k muži okolo padesáti let po pádu z výšky v bezvědomí. Zahájili resuscitaci, nicméně se nepodařilo obnovit základní životní funkce a byla konstatována smrt,“ řekl jejich mluvčí Karel Kirs. Tělo muže převzal koroner.