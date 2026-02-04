Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

„Pohřešovaný byl bohužel nalezen mrtvý a kriminalisté zjistili, že zemřel násilnou smrtí,“ uvedli policisté na síti X.
Dodali, že dosud zjištěné informace, které o případu mají, nasvědčují tomu, že za smrtí pohřešovaného stojí muž, který zemřel po pádu z okna. Stalo se tak po příjezdu policie na adresu Gorazdova, kde pohřešovaného hledali, muž se patrně pokusil o útěk.
|
Razie v bytě a smrt prchajícího muže. Mordparta vyšetřuje zmizení otce od rodiny
Případ převzali kriminalisté z oddělení vražd. „Pracují s verzí, že motivem mohl být majetkový prospěch,“ uvedli policisté. Zjišťují také, zda do případu nebyl zapleten další pachatel.
Podle informací portálu iDNES.cz jsou na místě stále přítomni kriminalisté. Potvrdil to i mluvčí pražské policie Jan Daněk. „Na místě jsou policisté, kteří to tam střeží, a pak tam bude ještě probíhat dohledávání, domovní prohlídky a tak dále,“ uvedl mluvčí.
Pohřešovaný osmapadesátiletý muž byl otcem od rodiny, který zmizel v pátek ráno. Rodině řekl, že jde na schůzku nedaleko Palackého náměstí, které s ulicí Gorazdova sousedí.
|
Odešel do práce a nevrátil se. Policisté v Praze řeší „záhadné zmizení“
Odpoledne byl ještě podle svědků v restauraci v Rudné u Prahy. Policisté našli jeho auto, v pondělí je pátrání přivedlo na adresu v Gorazdově ulici v Praze 2. Z bytu se tam před vstupem policistů pokusil utéct oknem jiný muž, zemřel po pádu z výšky. Hledaný muž v bytě nebyl, policie tam ale našla legálně držené zbraně.
O pátrání v Gorazdově ulici policie informovala v úterý. Tehdy uvedla, že se případem zabývá pro podezření z trestného činu zbavení osobní svobody. Ve středu policie právní kvalifikaci činu neuvedla.