Policisté k hotelu vyjeli zhruba v 10:30. Upozornil je zaměstnanec, kterého znepokojily výroky jednoho z hostů hotelu.
Spolu s policejními hlídkami dorazili na místo hasiči i záchranáři. Už několik hodin vyjednávají s mužem, který sedí v okně hotelu s provazem na krku.
Provoz v Černošicích byl kvůli zásahu omezen. Ochromená na několik hodin byla převážně vlaková doprava, protože hotel, kde zásah probíhá, leží v blízkosti železnice.
Na záběrech z místa je vidět, že muž sedí v okně s provazem na krku.