„Hledaný svědek procházel dne 13. 12. 2025 přibližně v 17:30 hodin ulicí Libuňská v Praze 9 – Horních Počernicích. V té době zde začínal konflikt mezi dvěma muži, který následně vyvrcholil těžkým ublížením na zdraví. Poškozený byl udeřen do hlavy pivním půllitrem a musel být převezen do nemocnice, kde podstoupil operaci,“ uvádí ve zprávě na policejním webu mluvčí Jan Daněk.
Policisté podezřelého muže zadrželi a umístili na protialkoholní záchytnou stanici a následně ho vzali do vazby. Pokud by se prokázala jeho vina, hrozí mu až desetiletý trest.
„Se svědkem zachyceným na kamerových záznamech bychom potřebovali hovořit, jelikož pravděpodobně viděl začátek celého incidentu a jeho svědectví je pro další řízení důležité,“ dodal Daněk. Zároveň vyzval veřejnost, aby kontaktovala policii, pokud svědka na videu pozná.