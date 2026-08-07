Muž ukradl šperky za 140 tisíc. Naskočil do autobusu, policie si na něj počkala v Brně

Stalo se ve druhé polovině července. V odpoledních hodinách přišel do zlatnictví v Praze 8 muž, který podle policie projevil zájem o koupi několika kusů zlatých přívěsků a řetízků v celkové hodnotě téměř sto čtyřicet tisíc korun.
„Poté co si zboží prohlédl, chtěl za něj údajně zaplatit, ale platba byla neúspěšná a reálně neproběhla. Ve chvíli, kdy to obsluha obchodu začala řešit, muž neváhal a pod pohrůžkou násilí se šperků zmocnil,“ informovala policejní mluvčí Kristýna Zelinková.
Muž se dal na útěk a zamířil na autobusové nádraží na spoj, který mířil do Brna.
Jenže mezitím už kriminalisté kontaktovali právě brněnské kolegy, kteří si na zloděje počkali na autobusovém nádraží. Ukázalo se, že šlo o recidivistu, který se v minulosti opakovaně dopustil majetkové trestné činnosti. Všechny odcizené šperky u něj nalezli.
„S ohledem na všechny okolnosti následně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8 o umístění lupiče do vazby. V případě odsouzení hrozí muži za trestný čin loupeže trest odnětí svobody až na deset let,“ dodala mluvčí.