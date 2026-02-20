„Hasiči ze Sokolské stanice dnes v Karlíně zachraňovali osobu, která se zasekla v kontejneru na elektroodpad,“ uvedli pražští hasiči na síti X.
„Osobu nebylo možné z kontejneru dostat standardním způsobem. Byla proto vyproštěna pomocí hydraulického zařízení,“ přiblížil pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
„Abychom úplně nezničili kontejner, byla do něj osoba vrácena zpátky a následně jsme již běžnou cestou znovu otevřeli poklop,“ vysvětlil Řezáč průběh zásahu.
Muž uvázl hlavou v kontejneru. Spadl mi tam telefon, vysvětloval strážníkům
„Legenda příběhu je poměrně zajímavá,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk. „Jednomu člověku spadl do kontejneru telefon, a tak druhému nabídl odměnu pět set korun, pokud mu ho zkusí vytáhnout zpět. Ten ale zůstal zaklíněný uvnitř,“ dodal.
Oba muže policisté odvezli na místní oddělení k podání vysvětlení.