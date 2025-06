Dopravní podnik vypraví čtyři speciální linky, přiblíží návštěvníky k muzeím

Autor: iDNES.cz , ČTK

14:02 , aktualizováno 14:02

Pražský dopravní podnik vypraví v sobotu večer během muzejní noci čtyři mimořádné linky – tři tramvajové a jednu autobusovou. Mají návštěvníky co nejlépe dopravit k celkem 61 zapojeným institucím. Jezdit budou od 19 do 24 hodin, a to jako posila běžné dopravy, která zůstane beze změny. Platit bude běžný tarif PID.