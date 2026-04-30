Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Autor: sahu
  20:42
Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který nabízí eskalátory. Moderní terminál nahradí stávající schodiště u sochy svatého Václava, které musí ustoupit budoucím kolejím.
Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory (30. dubna 2026) | foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy na soc. síti X

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...
Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...
Starý výstup z metra Muzeum nahradí nový, který bude vybaven eskalátory (30....
Stanice metra C Muzeum
9 fotografií

Stavba, kterou Dopravní podnik realizoval ve spolupráci se společností Eurovia CZ, se pro veřejnost otevře přesně v sedm hodin ráno. Nový objekt je navržen tak, aby kapacitně plnohodnotně zastoupil dva původní výstupy v horní části Václavského náměstí.

Na rozdíl od starých ramen je nové spojení vybaveno eskalátorem, což zvýší komfort cestujících při výstupu z vestibulu.

Zprovoznění nového výstupu je nezbytným krokem pro pokračující revitalizaci centra metropole. V návaznosti na změnu v pátek dojde následně v neděli 3. května k definitivnímu uzavření současného výstupu, který se nachází vpravo od jezdecké sochy svatého Václava při pohledu směrem k Národnímu muzeu.

Tento konkrétní výstupní prostor bude podle DPP zaslepen, protože v jeho místě povede jedna z kolejí budované tramvajové trati. Projekt počítá s tím, že tramvaje se do horní části náměstí vrátí a propojí lokalitu s Vinohradskou třídou. Modernizace vestibulu a úprava výstupů tak tvoří další ze změn v okolí magistrály.

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

30. dubna 2026  20:42

Mariánské Lázně začnou stavět stezku pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů

30. dubna 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

