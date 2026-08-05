Muzeum Mladoboleslavska obnovilo expozici venkova, ukáže i unikátní sbírku čepců

Muzeum Mladoboleslavska dokončuje na mladoboleslavském hradě obnovu stálé expozice Venkov v proměnách času. Přibližuje život v regionu od 70. let 18. století do druhé poloviny 20. století. Návštěvníky expozicí provází skutečná postava sedláka Josefa Kabeše ze Skalska. Obnova stála zhruba 3,4 milionu korun, přispěly na ni Středočeský kraj a ministerstvo pro místní rozvoj. V srpnu je expozice ve zkušebním provozu, oficiálně ji muzeum otevře v září, řekla ČTK ředitelka muzea Kateřina Jeníčková, která je i autorkou libreta expozice.
Nová expozice se od předchozí z roku 2004 liší způsobem prezentace, obsahem i větším důrazem na specifika Mladoboleslavska. "Má inspirovat k návštěvě památek lidové tradice, k vlastnímu objevování lidových zvyků, folkloru a třeba k vlastní kreativní tvorbě na základě symboliky používané ve zdejším regionu," řekla Jeníčková.
Za nejcennější exponáty muzeum považuje vyšívané ženské čepce. Fyzicky jich vystavuje přibližně 70, prostřednictvím audiovizuální techniky ale představuje téměř celou sbírku čítající více než 400 kusů. "Sbírka je cenná sama o sobě, díky badatelce Barboře Hoblové ale máme řadu informací i o autorkách čepců - zachytila jejich osobnosti i životní osudy na konci 19. století. To je unikát, protože v jiných regionech po nich nikdo nepátral a nezdokumentoval je, my známe jejich jména," dodala Jeníčková. Návštěvníci uvidí i čtyři kroje představující svobodnou a vdanou ženu a svobodného a ženatého muže či ukázky malovaného nábytku z Pojizeří.
Průvodcem expozicí je sedlák Josef Kabeš, který žil v letech 1835 až 1884. Prostřednictvím jeho vyprávění muzeum představuje Skalsko v roce 1867, tedy krátce po prusko-rakouské válce a epidemii cholery a v době politických a společenských změn. Kabeš se účastnil obecního života, zemřel v kosmonoském ústavu pro duševně nemocné. Kabešové patřili od druhé poloviny 18. století k významným skalským selským rodinám. Jejich rodový statek číslo 17 stojí dodnes, je však ve špatném stavu.
Expozice představuje také model Žertova statku ve Skalsku, který vznikl zřejmě pro Národopisnou výstavu v Praze v roce 1895. Skutečný statek se dochoval a prošel rekonstrukcí. Další modely spojují prvky několika lidových staveb a ukazují například zdobení fasád, lomenice štítů, pavlače nebo různé střešní krytiny. Za otevíratelnými okny modelů jsou ukryty menší exponáty.
Na dotykových obrazovkách mohou lidé procházet více než 1000 historických snímků venkovských staveb a pomocí interaktivní mapy vyhledávat konkrétní domy. Animace zachycuje proměny půdorysu Skalska od 15. století do současnosti. Součástí instalace jsou rovněž poznávací hry zaměřené na části lidového oděvu a lidové zvyky.
Muzeum Mladoboleslavska, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, má pět poboček, v Mladé Boleslavi kromě hlavního sídla na hradě spravuje ještě Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Další pobočky jsou v Benátkách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem a na faře v Dolní Krupé.