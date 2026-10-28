Muzeum Mladoboleslavska vystaví originály z archivu Matouše Konečného

Muzeum Mladoboleslavska otevře 26. listopadu výstavu originálních dokumentů z archivu biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného. Výstava Ukrytý a objevený – archiv Matouše Konečného na mladoboleslavském hradě připomene 20 let od objevení souboru. Návštěvníci uvidí vždy zhruba 20 až 25 více než 400 let starých písemností, které se budou postupně obměňovat. Trvale budou vystavené obě dřevěné truhličky, v nichž byl archiv nalezen, řekl ČTK autor výstavy Pavel Sosnovec.
"Vystaveny budou maximálně tři až čtyři týdny, pak je vyměníme," řekl Sosnovec. Archiválie jsou mimořádně citlivé na světlo, teplotu a vlhkost, a proto je nelze vystavovat dlouhodobě. Zvolený způsob umožní lidem při opakovaných návštěvách spatřit různé části archivu a zároveň dokumenty ochrání před poškozením. Součástí výstavy budou také knihy s doplňujícími a rozšiřujícími informacemi a muzeum připravuje komentované prohlídky. Jak dlouho bude výstava přístupná, zatím není stanoveno, podle Sosnovce však nejvýše rok.
Dvě truhličky s více než 600 dokumenty objevili dělníci v létě 2006 při rekonstrukci bývalého kláštera Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Byly ukryté pod podlahou jedné z místností. Díky archeologickému výzkumu se jejich obsah dostal do sbírek Muzea Mladoboleslavska.
Archiv obsahuje dopisy, účty, rejstříky, poznámky a další písemnosti, které přibližují fungování Jednoty bratrské v prvních desetiletích 17. století. Historikům přinesl nové poznatky o životě tohoto náboženského společenství i o každodenním životě tehdejší Mladé Boleslavi. Archiv od svého objevení prošel restaurátorským ošetřením. Dosud vyšly tři svazky jeho vědecké edice a na dalších se pracuje.
V péči o archiv by mělo muzeum pokračovat také v příštím roce. Středočeský kraj schválil v říjnu spolufinancování projektu, při němž mají odborníci prozkoumat, restaurovat a fotograficky zdokumentovat posledních 99 písemností. Projekt má dokončit obnovu celého souboru.
Význam souboru potvrzuje jeho zápis na národní seznam programu UNESCO Paměť světa společně s dalšími historickými dokumenty spojenými s Jednotou bratrskou. Archiv usiluje také o zápis do mezinárodního registru.