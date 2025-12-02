Jako byste cestovali časem. Muzeum Prahy po opravách otevírá interaktivní výstava

Nad modelem Prahy Antonína Langweila svítá a stmívá se. Po povodni v roce 1784 v ulicích města opadává voda a Langweil slepí každé dva dny jeden dům. Nová expozice, která v sobotu po pětileté rekonstrukci otevře Muzeum Prahy na Florenci, návštěvníky vtáhne do první třetiny 19. století. Její součástí je první imerzivní muzejní sál v tuzemsku. Městské muzeum má zároveň jako jediné v Evropě vlastní AI oddělení.

„Když chcete interpretovat historická témata, lidé je chtějí konzumovat v audiovizuální formě,“ zdůrazňuje ředitel Muzea Prahy Ivo Macek. Jak pojmout výstavu Langweilova modelu Prahy, napověděly i výsledky dotazníkového šetření. Expozice: Město v čase: Příběhy z 19. století je intenzivní a vtahující nejen díky zvukům města nebo velkoformátovým projekcím.

„Pracovali jsme spíš s příběhem kolem Langweilova modelu. Klasické konzervativní muzeum by řeklo: podívejte se do této vitríny, tady je zajímavý model, který vznikl v té a té době, a tím by to skončilo. V polovině roku 2023 jsem sestavil tým, kde byli kurátorka modelu, dramaturgové, lidé z filmové režie nebo programátoři z herního průmyslu. Přemýšleli jsme, jak model uchopit, abychom ho zatraktivnili,“ říká Macek.

Langweilův model staré Prahy, unikát starý 180 let, vystaví na muzejní noci

Skupina dostala následující zadání: chtěli jsme, aby lidé vnímali čas, který plyne pomaleji, říká ředitel Macek. Ostatně Langweil znamená dlouhá chvíle. Litograf a výtvarník model lepil jedenáct let obvykle ráno a po večerech. Mezitím pracoval jako úředník a později knižní sluha.

Expozice se rozkládá na 800 metrech čtverečních. Zabírá tudíž pět sálů a celé druhé patro Muzea na Florenci.

První sál město z ptačí perspektivy

Výstavu otevírá velkoformátová projekce z perspektivy orla, který létá nad Prahou po povodni v roce 1784. Ukazuje, jak město vypadalo v Langweilově době.

Návštěvníci si mohou zahrát jednu z her s RFID náramky a sbírat body za stavění protipovodňových barikád. První sál je díky obrazovce multifunkční a muzeum ho plánuje využívat i pro konference.

Nová expozice, která v sobotu otevírá po pětileté rekonstrukci Muzeum Prahy na Florenci, návštěvníky vtáhne do první třetiny 19. století. (2. prosince 2025)
Ředitel Muzea Prahy Ivo Macek ukazuje pátý sál s plavbou po čase a Vltavě. (2. prosince 2025)
Výstavu otevírá velkoformátová projekce z perspektivy orla, který létá nad Prahou po povodni v roce 1784. Ukazuje, jak město vypadalo v Langweilově době. (2. prosince 2025)
Výstavu otevírá velkoformátová projekce z perspektivy orla, který létá nad Prahou po povodni v roce 1784. Ukazuje, jak město vypadalo v Langweilově době. (2. prosince 2025)
Druhý sál každodennost společnosti

„Druhý sál je flexibilní. Jsou tam otáčivé čtvercové obrazovky, které vám umožňují sál přeskládat. Dostanete se tam k lidem. Podíváte se jim do očí a budete na chvíli ve světě první třetiny 19. století,“ vysvětluje architekt výstavy Martin Hejl ze studia Loom on the Moon. Každodennost přibližují zvuky tehdejšího města.

Třetí sál monolog Antonína Langweila

V třetím sále má návštěvník možnost nahlédnout do mysli Langweila, který na třech obrazovkách vede monolog i o tom, jak lezl po pavlačích a střechách a chodil Prahou, aby ji mohl vymodelovat.

Sál naplňuje prostorový zvuk a nachází se v něm velkoformátová malba Prahy odrážející se v noční Vltavě.

Čtvrtý sál model Prahy

„Papírové město, jedenáct let usilovné práce, levituje nad zemí pod hvězdným nebem,“ ukazuje Hejl ve čtvrtém sále. Osvětlení je ztlumené na určitý počet luxů kvůli ochraně modelu. Ten byl letos prohlášen kulturní památkou.

Model je rozdělený na dvanáct dílů ve válcových vitrínách. Návštěvníci uvidí tlumený východ a západ slunce nad Prahou.

Pátý sál plavba po čase a Vltavě

Ve dvacetimetrovém Živém sále s projekcemi ve vysokém rozlišení se lidé projíždějí po Vltavě od Vyšehradu do Holešovic. „Pozorujete Prahu, která se na obou březích proměňuje,“ říká Macek. Po projekcích se procházíte. „Obklopí vás světlo a zvuk ze všech stran,“ dodává Hejl.

Muzeum se otevírá v sobotu a několik týdnů se nemusí platit vstupné. Některé východy ze stanice metra Florenc jsou stále uzavřené kvůli opravě stropní desky.

Bistro a nové webové stránky

Opravené muzeum nechce nabízet pouze výstavy. Macek si přeje, aby v něm lidé chtěli trávit čas i jinak. Uvažuje o pet friendly muzeu. V budově budou moct přespávat rodiny s dětmi a jeden den bude prodloužená otevírací doba.

Sály prvního patra budou sloužit krátkodobějším expozicím. První z nich – interaktivní expozice pro děti Mraveniště Praha – se otevře příští rok v březnu.

V průběhu rekonstrukce za 300 milionů korun se zmodernizovaly šatny, pokladny, muzejní obchod a toalety. V budově přibude bistro.

Ve čtvrtek se spustí přepracovaný web s novou vizuální identitou. Provází jím maskot Grifo.

„Pamatuji si, že pošta, který chodila do Národního muzea, chodila sem. Je velmi těžké v jednom městě správně definovat dvě velká muzea. Nyní je identita Muzea Prahy jiná a jasně definuje, že jste v jiném muzeu než Národním,“ ocenil předseda výbory pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL).

Muzeum Prahy na Florenci je navíc první muzeem s AI oddělením v Evropě. Jeho programátoři tam vyvinuli chatbota se jménem Grifobot. Komunikuje v 16 jazycích a návštěvníci si s ním mohou povídat o všem, co se v muzeu nachází.

Muzeum Prahy na Florenci zavře kvůli opravám, exponáty chrání i sarkofág

„Městská muzea se po covidu v celém světě nachází v krizi. Pan ředitel Macek dostal těžký úkol v době postcovidu, kdy lidé do městských muzeí nechodí, aby tato budova žila. A právě proto je tu nejmodernější interaktivní expozice v České republice,“ vyjádřil se končící náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Do konce roku 2019 navštěvovalo Muzeum Prahy nejvíce návštěvníků v republice. Tehdy pod něj spadaly i pražské věže, na které ročně chodilo podle Macka kolem 1,2 milionu lidí. Věže následně připadly městské společnosti Prague City Tourism. Po covidové pandemii navštívilo Muzeum Prahy 50 tisíc lidí ročně.

Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek

Muzeum Prahy investuje podle Macka do dalších pěti budov, které pod něj spadají, více než 1,2 miliardy korun. Po opravě hlavní budovy na Florenci bude následovat rekonstrukce Desfourského paláce a domu U Zlatého prstenu. Chystá se nová expozice v renovovaném Clam-Gallasově paláci. V plánu je stavba nové budovy muzea na Těšnově.

