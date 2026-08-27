Trať nad Muzeem je po rekonstrukci hotová, tramvaje se sem vrací podstatně dřív

„Dokončují se poslední povrchy a už v první polovině září by se na trati ve Škrétově ulici měly namísto zaparkovaných aut opět objevit tramvaje,“ oznámil Ropid na sociálních sítích.
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„Původně bylo sice v plánu zprovoznit trať za Muzeem až příští rok s Václavským náměstím, práce se ale podařilo urychlit. A tak není důvod s jejím otevřením otálet,“ pochvaluje rychlost opravy náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Na trati se pracuje na posledních drobnostech, osazené jsou už i digitální panely s ukazatelem čísla tramvají a jízdním řádem.
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Předpokládané náklady na obnovení trati činí zhruba 224,7 milionu korun bez DPH.
Linka číslo 11 se tak do Škrétovy vrací z „vyhnanství“ v Korunní ulici a dále do Vinohradské. Linka 13 to zatím bude brát z Vinohradské směrem na I. P. Pavlova a Zvonařku.
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