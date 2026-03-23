Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Autor: ČTK, iDNES.cz
  18:42aktualizováno  18:42
Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam vzniknout náměstí se stromy, fontánou, novými cestami a odpočinkovými zónami s lavičkami. Návrh obnovy parku připravilo studio New Visit, náklady jsou odhadovány na 50 milionů korun.
Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci

Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci | foto: New VisitČTK

Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci. (10.6.2020)
Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci
Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci
Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci
Prostranství před muzeem je nyní zanedbané, z části je od chodníků odděleno zídkou a stahují se tam lidé bez domova.

Hlavní budovu po několikaleté rekonstrukci otevřelo muzeum loni v prosinci, nabízí novou interaktivní expozici. „Park a hlavní budova Muzea Prahy k sobě neodmyslitelně patří a měly by spolu tvořit harmonický celek, což se bohužel v tuto chvíli říct nedá,“ uvedl ředitel muzea Ivo Macek.

Muzeum by náměstí chtělo využívat pro krátkodobé výstavy, umělecká vystoupení či audiovizuální představení. O muzejní noci ho chce využít pro festivalový program.

Do parku před muzeum by se měla vrátit socha Český lev, která je nyní v Chotkových sadech. Pomník českým vojínům, kteří padli během revolučních bojů v italském tažení v letech 1848–1849, je dílem sochaře Josefa Maxe a v parku Na Poříčí stál od roku 1875 do začátku 50. let minulého století.

Revitalizace parku na Florenci je součástí rozsáhlého plánu obnovy Florence a Těšnova, který koordinuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten do budoucna počítá také s rekonstrukcí Desfourského paláce, který je ve správě Muzea Prahy, a výhledově i se stavbou nové muzejní budovy na Těšnově.

2. prosince 2025

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Řada lidí se bojí záchvatu epilepsie. V Praze na pomoc vyrazí na lince 22 speciální fialová tramvaj

Speciální fialová tramvaj vyjede do pražských ulic na jedné z nejvytíženějších...

Epilepsii má v České republice asi 80 tisíc lidí. Přesto mnoho Čechů stále neví, jak správně reagovat, když jsou svědky epileptického záchvatu. Jak na to, se dozví během jízdy, pokud nasednou do...

23. března 2026  19:57

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Ústí opraví podzemní garáže magistrátu, vzniká projekt na opravu jižního křídla

ilustrační snímek

Ústí nad Labem dá za více než pět milionů korun opravit podzemní garáže magistrátu. Veřejnou zakázku dnes radní přidělili firmě Atemit. Stavaři opraví povrchy...

23. března 2026  17:24,  aktualizováno  17:24

Ústecký kraj rozdělí sociálním službám 2,6 miliardy Kč, žádal výrazně víc

ilustrační snímek

Ústecký kraj rozdělí poskytovatelům sociálních služeb 2,6 miliardy korun, které dostane od státu. Rozhodli o tom dnes na mimořádném jednání krajští...

23. března 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Výskyt akutních respiračních chorob se v Pardubickém kraji za týden mírně snížil

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění se v Pardubickém kraji minulý týden o něco snížil. Na 100.000 obyvatel připadalo 1463 pacientů, týden předtím jich bylo...

23. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci

Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam vzniknout náměstí se stromy, fontánou, novými cestami a odpočinkovými zónami s lavičkami. Návrh obnovy...

23. března 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Halu LPP Holding páteční požár zničil, strhnout asi bude nutné i druhý objekt

ilustrační snímek

Hala společnosti LPP Holding v Pardubicích, kde v pátek hořelo, byla podle firmy zničena, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt....

23. března 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

V opravované smuteční síni v Brně-Židenicích zbývá dokončit restaurátorské práce

V opravované smuteční síni v Brně-Židenicích zbývá dokončit restaurátorské práce. Výtvarník Tomáš Ruller momentálně pracuje na obnově sádrového reliéfu nad...

23. března 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Kultura s akčním twistem. Kde se v české metropoli přetváří umění v ostré debaty?

Kunsthalle Praha pořádá debaty jako první na české galerijní scéně ve...

Kunsthalle Praha jako první na české galerijní scéně přináší formát debatování o umění. Projekt vznikl ve spolupráci s Asociací debatních klubů a nabízí studentům i pedagogům možnost vyzkoušet si...

23. března 2026  18:22

ISP v Hradci Králové v dubnu zahájí stavbu třetího parkovacího domu s 284 místy

ilustrační snímek

Společnost ISP Hradec Králové začne v dubnu v Hradci Králové ve čtvrti Slezské Předměstí stavět parkovací dům pro 284 aut. V oblasti je velký nedostatek...

23. března 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

V neděl proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  18:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí.

vydáno 23. března 2026  18:04

