Na Benešovsku pokračuje obnova sklárny František, v červnu se otevře bistro

V Sázavě na Benešovsku pokračuje obnova historické sklářské hutě František. Součástí areálu bude bistro s vnitřním i venkovním posezením, s otevřením se počítá 5. června. Památkově chráněný areál z 19. století má nové majitele, kteří chtějí navázat na předchozí obnovu. Cílem je vytvoření kulturního a společenského prostoru, který propojuje historické dědictví regionu s moderním využitím pro veřejnost, firmy i místní komunitu. ČTK o tom dnes informoval Petr Jarkovský z mediálního zastoupení hutě.
Areál začal po rekonstrukci hostit kulturní večery, koncerty, výstavy, firemní akce i komunitní setkání. Současná podoba hutě staví na zachování autentické atmosféry původní sklárny včetně industriálních prvků a historických konstrukcí. Kromě velkého hlavního sálu zde vznikají menší galerie, salonky a otevřené společenské zóny, které umožňují variabilní využití.
Bývalou sklářskou huť František postavil Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po výstavbě nových provozů sázavských skláren a výrobních hal ale její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2006 vznikla Nadace Josefa Viewegha, která huť za více než 130 milionů korun zrekonstruovala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR, otevřela se v červnu 2014.
Po deseti letech existence pod správou Nadace Josefa Viewegha byla činnost hutě ukončena. Nedávno vstoupila do nové etapy pod záštitou Jana a Marie Hrnčiříkových, kteří chtějí navázat na předchozí obnovu.