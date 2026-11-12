Na Černém Mostě pokračuje projekt pocty letcům RAF. Malbou teď ožily schody

Autor: bur
  10:02aktualizováno  10:02
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Schody na Černém Mostě novou malbou vzdávají hold československým letcům RAF a...

Schody na Černém Mostě novou malbou vzdávají hold československým letcům RAF a pilotovi Karlu Kuttelwascherovi. Návrh malby připravilo studio drawETC, Vojtěch Šeda (11. listopadu 2026) | foto: Praha 14

Schody na Černém Mostě novou malbou vzdávají hold československým letcům RAF a...
Schody na Černém Mostě novou malbou vzdávají hold československým letcům RAF a...
Schody na Černém Mostě novou malbou vzdávají hold československým letcům RAF a...
Schody na Černém Mostě novou malbou vzdávají hold československým letcům RAF a...
5 fotografií
Schody na Černém Mostě dostaly novou tvář. Výtvarník zrekonstruovanou stavbu v rámci výmalby veřejného prostoru stylizoval coby hold československým válečným letcům RAF, konkrétně pilotu Karlu Kuttelwascherovi.

Rekonstrukci schodiště zrealizovala v rámci projektu Schody letců městská část Praha 14, vítězný projekt zajistilo studio drawETC a výtvarník Vojtěch Šeda.

„Zvolená barevnost i ústřední motiv výtvarného návrhu vzdávají hold odvaze a výjimečným schopnostem pilotů nočních stíhacích letek, především legendárnímu Karlu Kuttelwascherovi. Ten proslul svým mimořádným ‚kočičím zrakem‘, díky němuž dokázal podnikat nebezpečné noční lety i na strojích bez radaru,“ vysvětlil při slavnostním otevření svůj záměr Šeda.

Projekt navazuje na předchozí spolupráce a ukazuje, jak může spojení veřejné správy, soukromého sektoru a umělecké tvorby přispívat ke kultivaci veřejného prostoru i uchování historické paměti.

„Je to důstojný způsob, jak připomínat hrdiny naší nedávné historie přímo ve veřejném prostoru a předávat jejich odkaz dalším generacím. Karel Kuttelwascher se jako nejúspěšnější československý stíhač RAF stal již za svého života legendou. Mám proto velkou radost, že Praha 14 nyní vzdává hold právě jemu a pokračuje v tomto svém unikátním projektu,“ řekl při křtu vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Karel Kuttelwascher za války sestřelil dvě nepřátelská letadla během služby ve francouzském letectvu, osmnáct při službě v RAF. Byl šestým nejúspěšnějším nočním stíhačem RAF vůbec.

Ulice Černého Mostu nesou jména letců RAF od roku 1991. „Ale jméno na ceduli samo nic neřekne. Vedení městské části proto nezůstalo u jedné realizace a soustavně buduje celý cyklus: po Josefu Bryksovi a Tomáši Vybíralovi přibývá Karel Kuttelwascher a noční letci. Rezidentům i návštěvníkům tak přímo v ulicích vzniká historická mapa těchto událostí,“ řekla Jindra Strejčková ze společnosti.

Od Schodů Josefa Brykse k projektu Schody letců

Historie projektu Schody letců sahá do roku 2019, kdy se Westfield Černý Most (tehdy ještě Centrum Černý Most) u příležitosti svátku 28. října a oslav 25. narozenin Prahy 14 rozhodl netradičním způsobem uctít významného protinacistického odbojáře, brigádního generála Josefa Brykse.

Nechal letce vyobrazit na schodišti spojujícím východní a západní část Bryksovy ulice. Velkoplošné mural artové umělecké dílo následně inspirovalo místního patriota Vojtěcha Havlovce k iniciování projektu Schody letců. Oslovil městskou část Prahu 14 s návrhem rozšířit myšlenku Westfieldu Černý Most i do dalších částí Černého Mostu – vytvořit podobná mural artová díla i na ostatních schodištích v místních, po letcích pojmenovaných, ulicích.

Svého prvního (druhého, počítáme-li i realizaci Schodů Josefa Brykse) počinu se projekt dočkal v roce 2025, u příležitosti 80. výročí ukončení 2. světové války.

V blízkosti Vybíralovy ulice, na terasových schodech před stejnojmennou základní školou, tehdy nechala městská část Praha 14 vyobrazit právě letecké eso RAF generálmajora Tomáše Vybírala.

Líbí se vám projekt pocty letcům RAF v podobě muralů či maleb?

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