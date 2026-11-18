Provoz na dálnici D4 na Příbramsku dnes ráno zkomplikovalo uhlí vysypané na vozovku. Událost se obešla bez zranění. Řidiči museli kvůli úklidu vozovky počítat se zdržením, provoz mezi Milínem a Těchařovicemi ve směru na Strakonice řídila policie. Dopoledne už byl provoz na dálnici bez komplikací, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Událost byla hlášena v 7:20. "Bylo to přes dva jízdní pruhy v délce deseti metrů," uvedl Truxa. Kvůli úklidu policie v úseku omezila provoz. Před 8:00 zásah ukončila. Doklízení trvalo přibližně hodinu. Od 09:40 mohou jezdit řidiči opět oběma jízdními pruhy bez omezení.