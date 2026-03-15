Na demonstraci za ukončení provozu buštěhradského útulku Bouchalka, která se dnes odpoledne konala v centru Kladna, přišlo přibližně 1000 lidí. Útulek je soukromý. Obce a města z Kladenska s ním mají smlouvu o odchytu toulavých psů. Krajská veterinární správa (KVS) a policie jej prověřují kvůli možnému podezření na týrání zvířat. KVS v pátek oznámila, že zatím v útulku nezjistila tak závažné problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat, ale prověřování dalších podnětů pokračuje. Demonstraci zorganizovala influencerka Erika Eliášová spolu s dobrovolníky.
Na náměstí Starosty Pavla přišla řada lidí i s transparenty a někteří i se psy. Téměř uprostřed prostoru byly vystavené řady prázdných psích misek, které měly symbolizovat zmařené psí životy. Celkem bylo misek 500. Poblíž byly vystavené fotografie, které mají dokumentovat dění v útulku včetně údajného týrání. "Chceme, aby město Kladno i další obce ukončily spolupráci s útulkem Bouchalka," řekla při projevu Eliášová. O poměrech v útulku promluvili i dva z dobrovolníků, kritizovali mimo jiné nedostatečnou výživu psů, veterinární péči a nedodržování povinnosti inzerování psů a další.
Akce se účastnilo také několik dalších influencerů, předseda organizace Běhejme a pomáhejme útulkům Petr Sokolík nebo moderátor Jan Musil, který vyslovil přání, aby nejlépe už od pondělí nebyli v útulku žádní psi. "Kdyby všechna zvířata mohla jít k někomu domů, byl by to stav ideál," zdůraznil Musil.
Mezi účastníky nebyli podle Eliášové jen lidé z Kladna, Prahy a okolí, ale minimálně desítky jich přijely z dalších regionů, třeba z Havířova, Českých Budějovic a dalších měst.
Péči o psy v útulku Bouchalka kritizuje mimo jiné spolek Unie práv zvířat. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už dříve ČTK řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat. Kladenští kriminalisté ve čtvrtek informovali, že případ vyšetřují jako podezření na týrání zvířat, zatím nikoho nestíhají, ale také pokračují v prověřování.
O umístění zvířat do útulku rozhodují dle zákona na ochranu zvířat proti týrání obce. S útulkem Bouchalka spolupracují desítky obcí a měst z Kladenska včetně Kladna. Kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) minulý týden na kritiku reagoval záměrem na stavbu nového útulku, který by mohl vzniknout v areálu bývalého hotel La Park, který patří městu.