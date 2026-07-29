Na festival Gasparáda do Kolína přijedou mimové z Německa, Itálie a Argentiny

Lákadlem letošního mezinárodního divadelního festivalu Gasparáda v Kolíně jsou vedle českých souborů také zahraniční hosté z Itálie, Argentiny a Německa. Festival, který si letos připomíná 230 let od narození mima a kolínského rodáka Jeana Gasparda Deburaua, se uskuteční 4. a 5. září. Program akce, která představuje různé směry nonverbálního divadelního umění, letos nabídne 20 představení, dílnu žonglování i tradiční slavnostní udělení Ceny J. G. Deburaua. Kompletní program zveřejnilo město na webu, kde bude přidávat anotace k představením. Novináře o tom dnes informovala mluvčí města Šárka Hrubá.
Po dvou letech se do Kolína vrátí německá dvojice mimů Bodecker & Neander s pantomimickým představením City Lights. Někdejší studenti a později asistenti slavného mima Marcela Marceaua letos slaví 30 let společného působení na scéně. Italské duo TheDouble Mime, které tvoří mimové a performeři fyzického divadla Pietro Pellegrino a Fabrizio Merlo, pobaví publikum představením We Are Cooked. Třetími zahraničními hosty budou argentinsko-italští umělci z dvojice A Tope s rodinnou komedií Shhh!
Program letos město chystá i na dalších místech. V Městském společenském domě a v kině se uskuteční výstavy, městské divadlo pak zve 3. září na představení Šumný Kolín a mim.
Město letos potřetí udělí ceny osobnostem nonverbálního divadla. Loni je získal in memoriam slovenský mim, choreograf, režisér a divadelní pedagog Milan Sládek a český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf Radim Vizváry. Slavnostní udělení bude v sobotu vpodvečer, ocenění obdrží bronzovou plaketu sochařee Jaroslava Hylase.
První ročník festivalu s názvem Kašparův kolínský memoriál se konal v roce 1992, od roku 2000 nesl název Kašparův kolínský Mimoriál. V roce 2012 převzalo organizaci akce město a navázalo na tradici pod názvem Gasparáda. Festival pořádá na počest svého rodáka, herce a mima Deburaua. Pamětní desku na kolínské radnici má od roku 1996. Většina vystoupení je vhodná pro děti, festival se koná na Karlově náměstí a je zdarma.