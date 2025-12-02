Na Hradčanské skočila žena pod soupravu metra, část linky A nejezdila

Informaci o skoku ženy do metra ve stanici Hradčanská potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle něho skočila žena do cesty jedoucí soupravě. K incidentu došlo krátce před jednou hodinou odpoledne. Podle ČTK zůstala žena zaklíněná pod soupravou
„V péči máme ženu okolo 20 let, která utrpěla po pádu do kolejiště mnohočetná těžká poranění. Posádky slečnu vyšetřily, následně udělaly celotělovou stabilizaci, podaly silné léky proti bolesti,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Dodal, že žena bude převezena do traumacentra.
Psychologická pomoc
Máte-li psychické potíže nebo se nacházíte v náročné situaci, kontaktujte odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci 116 123.
Dětem, mladistvým a studentům do 26 let je k dispozici bezplatná Linka bezpečí na čísle 116 111.
Provoz linek je nepřetržitý.
„Osoba byla vyproštěna a je v péči zdravotnické záchranné služby, velení na místě si přebral velitel z Dopravního podniku,“ sdělil redakci mluvčí pražských hasičů Vojtěch Řezáč.
Provoz metra byl zastaven mezi stanicemi Náměstí Míru a Dejvická. „Náhradní povrchová doprava tramvajovými linkami a prodlouženými linkami 107 a 147 z Dejvické na Staroměstskou,“ uvedla Pražská integrovaná doprava na svých stránkách.
Nehoda se stala zhruba ve 12:45, provoz metra byl podle informací dopravního podniku obnoven kolem 14:15.
Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, v nemocnici bojuje o život
Jde už o druhý podobný případ v pouhých několika posledních dnech. V pátek skočila žena pod soupravu ve stanici metra Anděl. Těžce zraněná skončila v nemocnici.