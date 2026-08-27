Na Kmochův odkaz navážou v jeho domě v Kolíně dětské skupiny a ZUŠ

Dvě dětské skupiny s hudebním zaměřením a základní umělecká škola (ZUŠ) začnou od září využívat zrekonstruovaný Kmochův dům v Kolíně. S rozsáhlou obnovou domu, ve kterém žil skladatel a dirigent František Kmoch, začalo město loni v dubnu. Spojení hudebně zaměřených dětských skupin a výuky ZUŠ podle starosty Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) přirozeně navazuje na Kmochův odkaz. Kašpar to dnes řekl novinářům při slavnostním otevření domu.
Přípravy na obnovu domu trvaly několik let. Město podle Kašpara čekalo na vhodnou možnost financování, která by umožnila objekt opravit a zároveň pro něj nalézt nové využití. "Chtěli jsme počkat – a myslím, že se to vyplatilo – na vhodný dotační titul," řekl Kašpar. Město podle něj chtělo domu vrátit původní podobu, zároveň jej však přizpůsobit modernímu využití. Kmochův dům už v minulosti sloužil dětem. V polovině 70. let minulého století byl přestavěn na mateřskou školu pro 90 dětí, od roku 1983 jej využívaly jiné školské instituce.
Město koupilo dům od státu v roce 2014. Původně v něm plánovalo vybudovat Kmochův památník, galerii a multifunkční kulturní prostory. Na projekt se mu však nepodařilo získat dotaci. V roce 2024 proto nechalo záměr přepracovat a rozhodlo, že objekt bude sloužit dvěma dětským skupinám a základní umělecké škole. Rekonstrukce vyšla zhruba na 41 milionů korun a Kolín na ni získal dotaci 25 milionů korun z programu ministerstva práce a sociálních věcí.
Celková kapacita dvou dětských skupin je 24 dětí, zapsáno je jich podle ředitelky Mateřské školy Kmochova Lenky Chybové 22. Pod tuto mateřskou školu obě skupiny patří. Největší zájem byl podle Chybové o umístění dvouletých dětí. Základní umělecká škola spustí výuku druhý týden v září. Nové prostory nabídnou zázemí pro výuku hry na kytaru a zobcovou flétnu.
Z původního domu se zachovaly obvodové zdi a středová nosná stěna, vnitřní uspořádání se kompletně změnilo. Dětské skupiny budou využívat přízemí a první patro, učebny základní umělecké školy vznikly v podkroví. Vedle prostor pro skupiny vzniklo i zázemí pro zaměstnance a výdejna dovážených jídel. U vstupu do domu je umělecká plaketa s Kmochovým portrétem vytvořená podle předlohy malíře Jiřího Stýbla.