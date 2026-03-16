Na mělnickém hřbitově sv. Václava je nové kolumbárium se 140 místy pro urny. Vybudování kolumbária stálo zhruba pět milionů korun bez DPH. Město minulý týden převzalo dokončenou stavbu. Rezervace schránek bude město přijímat 18. a 25. dubna, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí radnice Jan Denemark Nováček.
Nové kolumbárium, jehož stavba začala loni, je na současné skladovací ploše na severovýchodním okraji areálu hřbitova. Tvoří jej betonové stěny s vestavěnými kolumbárii pravidelně umístěnými ve třech řadách nad sebou. Město jej dalo postavit kvůli omezené kapacitě hřbitova. "Pro nová hrobová místa není prostor. V případě zájmu lze zbudovat další kapacity pro uložení uren," uvedl mluvčí.
Kolumbárium poslouží jako prostor pro ukládání uren s popelem zemřelých, ale i jako místo pro setkávání pozůstalých, přibyly lavičky, další vybavení i stromy.
Vedení města dalo předloni upravit také prostor před hřbitovem.