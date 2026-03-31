Na železničním koridoru do Ústí nad Labem mezi Vraňany a Nelahozevsí na Mělnicku dnes stál zhruba jednu hodinu provoz kvůli podezření, že vlak srazil člověka. Záchranné složky na místě našly nezraněného muže, vlak ho nesrazil, informovali mluvčí Správy železnic (SŽ) Martin Kavka a mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Web Českých drah informoval o srážce vlaku s člověkem kolem 11:00. Na místě zasahovaly záchranné složky a vlaky dálkové dopravy vyčkávaly ve vhodných stanicích. "Na místě bylo zjištěno, že ke střetu s osobou nedošlo," uvedl Kavka. U trati byl člověk, který podle prvotních informací z místa mohl být pod vlivem omamných látek. "Je bez zranění," doplnila Nováková.
Provoz na trati byl obnoven po 12:00.