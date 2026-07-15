Mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní na Mělnicku vznikla cyklostezka, která nahradila nezpevněnou cestu. Desetikilometrový úsek, který je součástí Labské stezky, stál 129 milionů korun, z toho 95 milionů korun zaplatily evropské dotace. Labská stezka by měla být v regionu dokončena v roce 2028, řekli dnes novinářům středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) a krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).
První část cyklostezky mezi obcí Kozly a Tuhaní dokončilo hejtmanství před dvěma lety, nyní skončila stavba mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Cyklostezky posouvají podle Peckové kvalitu života v obcích kupředu. "Ač se nám to nezdá, cyklostezka neslouží mnohdy opravdu jenom pro zábavu, pro volný čas, ale slouží v mnoha případech na jízdu na kole do školy, na kole do práce, slouží pro aktivní trávení volného času pro seniory," uvedla hejtmanka.
Hejtmanství letos podle Boreckého plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradišťkem, otevírat se má na přelomu září a října. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem.
Labská stezka vede podél Labe od pramene v Krkonoších k jeho ústí do Severního moře v Německu. Měří celkem 1300 kilometrů, z toho 460 kilometrů je na české straně a 840 kilometrů na německé straně. V Česku prochází Královéhradeckým, Pardubickým, Středočeským a Ústeckým krajem.
Nyní zbývá dostavět úsek Labské stezky mezi Tuhaní a Kly, dále mezi Čelákovicemi a Nymburkem a mezi Kolínem a Týncem nad Labem. Po jejich dokončení by měl mít Středočeský kraj dostavěnou první z páteřních cyklostezek, které jsou ve středních Čechách čtyři, a to Vltavská, Labská, Greenway Jizera a podél Sázavy.
Hejtmanství chystá mimo jiné také stavbu dvoukilometrové cyklostezky podél Berounky u Srbska anebo více než tříkilometrovou část mezi Kolínem a Kutnou Horou, která bude součástí mezinárodní evropské cyklistické trasy EuroVelo 4. V dalších plánech je též cyklostezka Praha – Kladno. Povede po nevyužitých úsecích železnice, kterou za několik let nahradí aktuálně vznikající nová trať. Nyní pokračuje projednávání projektové dokumentace k cyklostezce. Zprovozněna by mohla být kolem roku 2033.