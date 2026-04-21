Na moderní poutní cestu na Vinici u Kolína dosud lidé darovali přes 300.000 Kč

Na vybudování moderní poutní cesty na kopci Vinice u Kolína lidé dosud darovali přes 300.000 korun. Jde o částku na pořízení pěti zastavení křížové cesty. Dárci mohou přispět libovolnou částku nebo podpořit vznik konkrétního zastavení. Odhad nákladů na 14 zastavení a mobiliář činí 1,5 milionu korun. Křížová cesta na kopci, který dříve býval skládkou, je společným projektem kolínské farnosti a města, které slíbilo pořídit mobiliář. Farnost zve ve čtvrtek dopoledne zájemce na procházku na kopec spojenou s představením projektu, řekl ČTK farář Ján Halama.
"Rádi bychom v momentě, kdy se podaří vybrat půl milionu korun, začali spolu s městem s přípravou výběrového řízení," řekl Halama. Věří, že poutní cestou by se lidé mohli projít už v příštím postním období, tedy na jaře příštího roku.
Farníci kopec jako místo pro křížovou cestu, která připomíná události spojené s ukřižováním Ježíše, využívají již několik let. V roce 2019 město vyhlásilo výtvarně-architektonickou soutěž na umělecké dílo pro kopec Vinice, přihlásili se autoři se 37 návrhy. Vítězný od brněnského architekta Františka Nováka počítal s vysázením stromové kaple. Do užšího kola soutěže postoupil i návrh křížové cesty od Jakuba Matyáše. Později byly oba návrhy propojeny, architektonická studie vítězného návrhu doplněná o křížovou cestu je na webu města. Zastavení křížové cesty mají být v provedení kombinujícím dřevo a cortenu, tedy povětrnosti odolné oceli.
Kopec Vinice vysoký 248 metrů je na okraji Kolína směrem na Ovčáry. Od roku 1968 sloužil jako skládka, která byla v 90. letech zapouzdřena a asanována. Skládka byla na Vinici na ploše 48.000 metrů čtverečních. V současnosti je na kopci vyhlídkové místo s lavičkou a přístřeškem.