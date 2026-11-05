Na obnoveném kladenském autobusovém nádraží přibylo parkoviště, je zdarma

Kladenské autobusové nádraží je po několikaměsíční obnově, která začala letos v létě, v plném provozu. Vzniklo na něm parkoviště pro 118 aut, které je zdarma. Nově je na autobusovém nádraží také stanice pro sdílená elektrokola. Nadále funguje i parkoviště v nedaleké Hrnčířské ulici, kde má město na dobu neurčitou pronajatý pozemek, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí radnice Vít Heral.
Autobusové nádraží v minulosti sloužilo i tisícům zaměstnanců kladenských provozů nyní už bývalé huti Poldi. Po roce 1989 jejich počet významně klesl a postupně ubylo lidí, kteří nádraží v centru města využívají. "Namísto už předimenzovaných původních pěti zůstaly dva nástupní ostrovy s celkem osmi autobusovými zastávkami," uvedl Heral. Přibyly přístřešky, lavičky, osvětlení a také stromy. Podle zveřejněné smlouvy město za modernizaci nádraží zaplatilo téměř 50 milionů korun.
Kladno také zachová blízké parkoviště v Hrnčířské ulici s přibližně 70 místy, taktéž bezplatně. "Soukromý vlastník nám poskytl pozemek na neurčito a v tuto chvíli nelze říct, jakou dobu zde parkoviště zůstane," doplnil mluvčí. Podle něj vedení města neuvažuje o odkupu pozemku. "Od počátku šlo o záměr dočasně a smysluplně využít pozemek ležící ladem," dodal Heral.