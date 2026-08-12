Na Příbramsku hoří skládka odpadu, vyhlášen druhý stupeň poplachu

Požár zatím není pod kontrolou, řekla ráno kolem 7:00 mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Událost byla hlášená v úterý před 20:00. „V úterý před 23:00 zasahovalo 17 jednotek, 26 kusů techniky, 56 hasičů, v Březnici na rybníku bylo zřízeno čerpací stanoviště, takže se voda dovážela kyvadlově cisternami. Na místě je 10 tun pěnidla. Obyvatelé Březnice dostali zprávu, aby nevětrali,“ řekla mluvčí. Podle prvotní informace bylo zasaženo 20 metrů čtverečních, ale finální rozsah bude podle mluvčí větší.
K monitorování zasažené plochy požáru byl na místo povolán dron z CHS Mělník.
Povolaná byla podle mluvčí i chemická laboratoř Kamenice, která monitorovala škodliviny v ovzduší, a technika ze záchranného útvaru na rozhrabávání skládky. „Podle posledních zpráv to vypadá, že by už mohla být lokalizace,“ dodala mluvčí.
Vzhledem k rozsahu požáru bylo na místo vysláno další pásové rypadlo CAT 329 z dislokace Zbiroh a druhý kolový nakladač JCB 437 z dislokace Jihlava. Po příjezdu budou na skládce působit celkem dvě pásová rypadla a dva nakladače.
Příbramská a dobříšská profesionální stanice byly zálohovány příslušníky z mezisměnového volna, kteří v nočních hodinách vyjeli vystřídat své kolegy. Dobrovolné jednotky jsou střídány v ranních hodinách.
Příčina vzniku ohně zatím není známá, při vysokých teplotách mohlo být vznícení samovolné, ale přesně to určí vyšetřovatel, řekla mluvčí.