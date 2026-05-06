Na setkání hornických měst v Příbrami dorazí 1200 účastníků z ČR i zahraničí

Slavnostní průvody uniformovaných hornických spolků, výstava či série koncertů jsou na programu letošního setkání hornických měst, které se uskuteční 12. až 14. června v Příbrami. Na akci přijede více než 1200 zástupců spolků, kapel a hornických měst z tuzemska i ze zahraničí. Účast potvrdilo 50 spolků z ČR a 32 ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska či Slovinska, řekl dnes novinářům vedoucí městského kulturního centra Vlastimil Ševr.
Připraven bude bohatý hudební program, publiku se představí zpěvačka Lenny, skupina Mňága a Žďorp, Michal Prokop, Pokáč nebo skupina E!E. Ševr poukázal na to, že dva z vystupujících, Prokop a Mňága a Žďorp, získali nedávno ceny Anděl za rok 2025. Na hudební program se návštěvníci mohou těšit na příbramských náměstích či v areálu Hornického muzea Příbram. Kromě známých interpretů vystoupí i typické hornické kapely.
V Kladenské ulici přivítá návštěvníky velkoplošná malba, která připomene historii Březových Hor, někdejší hornické osady, jež byla v minulosti samostatným městečkem. V dole Anna je plánována výstava o historii Příbrami a báňské činnosti v díle výtvarníka a spisovatele Jana Čáky (1929 až 2018), který svůj pracovní život zasvětil krajině Podbrdska a Příbrami. "Zachycuje nejstarší období od prehistorie až po 20. století, to znamená i dějiny uranového hornictví," uvedl ředitel muzea Josef Velfl.
Starosta Jan Konvalinka (za ANO) připomněl, že setkání hornických měst se v Příbrami naposledy konalo v roce 2016, tehdy jako součást oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. "Troufám si říct, že tentokrát to bude ještě větší," dodal. Zástupci města, jeho příspěvkových organizací i složky Integrovaného záchranného systému jsou podle něj na akci připraveni. Zajištěny jsou kapacity v hotelech a penzionech a městská hromadná doprava bude během setkání zdarma.
Náklady na akci jsou podle Ševra přes 7,5 milionu korun, kraj se podílí dvěma miliony. Část nákladů by se měla vrátit díky účastnickým poplatkům a pronájmům stánků. Konvalinka uvedl, že jde o ekonomicky náročnou akci, která však město zviditelní, zvýší jeho reklamní dosah a budou z ní mít prospěch i místní podnikatelé. Především ale vnímá kulturně historický význam připomínky příbramského hornictví. "Tohle nás utvářelo a je to naše identita," podotkl.
První setkání hornických měst se konalo v roce 1997 právě v Příbrami. Od té doby se akce uskutečnila například v Sokolově, Ostravě, Mostě, Havířově či Kutné Hoře. Vývoj Příbrami byl spjat s bohatou tradicí těžby stříbra, olova a dalších kovů. Dějiny hornictví a hutnictví tohoto města sahají až do pravěku. Koncem 13. století se v Příbrami už těžilo stříbro, od 16. století pak byla královským horním městem. Rozmach dolování pokračoval od 17. století. Význam Příbrami vzrostl za socialismu díky těžbě uranu, zdejší doly byly ale v 50. letech také součástí systému táborů nucených prací, které využíval komunistický režim k tvrdé represi převážně politických vězňů. Útlum těžby započal od konce 80. let.