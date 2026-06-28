Na Slapské přehradě v kempu Ždáň se dnes utopil muž

Na Slapské přehradě v kempu Ždáň dnes kolem poledne utonul muž, ročník 1998. Z vody ho vytáhli svědci, záchranářům se však nepodařilo muže zachránit, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Událost byla hlášená po 12:30. "Svědci viděli, jak se šel muž koupat, ztratil se pod hladinou, svědci ho vytáhli, záchranná služba i policisté ho resuscitovali, bohužel neúspěšné," řekla mluvčí.
Záchranáři dnes vyjížděli k tonutí také do Netvořic na Benešovsku. "Šlo o tonutí muže v hasičské nádrži, převezli jsme ho na ARO do Benešova," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.