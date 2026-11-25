Součástí adventního programu 5. a 6. prosince na zámku v Nelahozevsi na Mělnicku bude rodinná hra. Pořadatelé chystají také trhy, ukázky řemesel a vánočních zvyků, tvořivé dílny a koncerty, informoval dnes v tiskové zprávě za organizaci House of Lobkowicz Jakub Fajnor. Lobkowiczové jsou majiteli zámku Nelahozeves i nedalekého rodného domu skladatele Antonína Dvořáka.
Rodinná hra Zachraňte české Vánoce zapojí děti, případně i dospělé do plnění úkolů, které pomohou vrátit na vánoční strom hvězdu ukradenou Vánočním Mrzoutem. "Zámecké adventní slavnosti jsou dlouholetou tradicí a nemuseli jsme na ní nic měnit. Chtěli jsme je ale letos obohatit o příběh, který pobaví děti i dospělé. A ukázat si, že Vánoce nepřekazí žádný mrzout, pokud je trávíme ve společnosti našich blízkých," řekl ředitel nelahozeveského zámku Radek Toms.
Adventní trh bude na zámeckém nádvoří i poblíž zámku, připravený je hudební program a program, který přiblíží historii zámku a rodiny Lobkowiczů. Nebudou chybět ukázky vánočních zvyků a tvořivé dílny v Dvořákově sále. V Rytířském sále bude koncert a divadélko, v saloncích prodejní výstava obrazů. Otevřená bude i vánoční kavárna a zájemci mohou navštívit interaktivní muzeum v Rodném domě Antonína Dvořáka.