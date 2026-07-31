Na zámku ve Zruči nad Sázavou se otevře staronová expozice o řece Sázavě

Na zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku si mohou návštěvníci prohlédnout staronovou expozici Příběh řeky Sázavy. Z nevyhovujících prostor v zámeckém areálu v objektu bývalé sýpky se přestěhovala do zrekonstruovaného sklepení, k původním exponátům přibyly nové herní prvky. Otevření je plánováno na sobotu jako součást 26. historických slavností s kostýmovaným průvodem, dobovou hudbou a bohatým programem v zámeckém parku, řekla ČTK kastelánka Martina Fialová.
Výstava podle ní představuje zapomenutá řemesla, jako byli voraři, ledaři, pradleny či hamerníci. Návštěvníci se seznámí s tím, jak dříve řeka lidem přinášela obživu a jak jim pomáhala v životě. "Udělali jsme upgrade celé expozice, přidali jsme ještě nějaké herní prvky," uvedla Fialová.
Zájemci si mohou složit z puzzle řeku Sázavu nebo u improvizovaného rybníčku chytat na udici makety ryb a určovat jejich druhy. Součástí expozice je také desetiminutový film, který přibližuje historii Sázavy od usídlení prvních lidí v jejím okolí až po současné rekreační využití řeky.
Původně byla výstava ve starém špýcharu, kde se ale objevila plíseň. "Pro děti ta budova byla nevhodná, tak jsme hledali nový prostor, kam bychom výstavu dali, a při opravě sklepů jsme toho využili," dodala Fialová.
Zručský zámek je původně gotický hrad šlechtického rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční zámek. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm sídlí radnice. Kromě velkého a malého zámeckého okruhu a expozice Příběh řeky Sázavy je v něm výstava věnovaná panenkám a dalším hračkám a baťovské muzeum. V zámeckém areálu je ještě vodácké muzeum a Kolowratská věž s interaktivní hrou pro děti.
Loni si zručský zámek prohlédlo 65.000 lidí a každým rokem se jeho návštěvnost zvyšuje. Pomáhá i spojení se Sázavou, která kolem zámku protéká. Mezi návštěvníky jsou často i vodáci.