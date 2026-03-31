Na Žehuňském rybníce začíná další část revitalizace za 265 milionů korun

Společnost Kinský dal Borgo začala s další částí obnovy Žehuňského rybníka na Kolínsku. S pomocí sacího bagru z něj chce odstranit přes 210.000 metrů krychlových bahna. Při první etapě v letech 2020 až 2023 se ho vytěžila přes 60.000 metrů krychlových. Náklady na práce, jejichž součástí je mimo jiné vytvoření odvodňovací laguny a další úpravy, jsou 265 milionů korun, většinu pokryje evropská dotace. V únoru začalo poblíž rybníka budování laguny, odbahňování začne na přelomu května a června, řekl ČTK ekonomický ředitel společnosti Pavel Beránek.
Největším úskalím akce je podle Beránka mimořádné množství sedimentu. Rybník, který je největším ve Středočeském kraji, nebyl od svého založení v 15. století nikdy kompletně odbahněn, odhad celkového množství usazenin byl před první etapou zhruba milion metrů krychlových.
"Na rozdíl od předchozí fáze budeme postupovat mokrou cestou, bagr bude plout na vodě. Ověřili jsme si, že kvůli nestálosti počasí se větší množství suchou cestou jen při vypuštění rybníka přes zimu nedá zvládnout," řekl Beránek. Sací bagr by měl pracovat celoročně, když bude rybník napuštěný. Usazeniny budou dělníci odčerpávat pomocí plovoucího potrubí do odvodňovací laguny. Odstranění sedimentu, který obsahuje vysoké množství organických látek, má zejména omezit přísun živin pro řasy a sinice a zvýšit průhlednost vody. Oblast je totiž národní přírodní památkou a průhlednost vody má zásadní vliv na počty chráněných ptáků.
Součástí projektu jsou i další úpravy, například rozčlenění rákosin a úpravy břehů, které mají podpořit biodiverzitu lokality. Vzniknout mají také dvě tůně. Práce rozdělené do několika etap zahrnují archeologický průzkum, odbahňování i následnou rekultivaci pozemků. Vytěžený sediment bude stejně jako při první etapě zpracovávat zemědělská farma v nedalekých Choťovicích, která ho využije k výrobě kompostu.
Žehuňský rybník je s rozlohou 258 hektarů největším rybníkem v kraji a devátým největším v Česku. Lokalita je národní přírodní památkou a zároveň součástí soustavy Natura 2000. Žijí zde vzácné a ohrožené druhy živočichů i rostlin, správu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.