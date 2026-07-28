Nad plavební komorou Štěchovice je v provozu čekací stání pro malé lodě

Ředitelství vodních cest (ŘVC) zprovoznilo nové čekací stání pro malé lodě v horní vodě plavební komory Štěchovice. Stavební práce na dolním čekacím stání ještě pokračují, vodním turistům začne sloužit na začátku plavební sezony příští rok. Předpokládané stavební náklady činí 64,5 milionu korun bez DPH, finální cena bude známá až po dokončení celého díla. Novináře o tom dnes informoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
"Nové horní čekací stání představuje významné zvýšení bezpečnosti i komfortu rekreační plavby. Jsem rád, že se podařilo jej zprovoznit plavcům ještě během letošních letních prázdnin. Posádky už nebudou muset při čekání na proplavení manévrovat v omezeném prostoru před plavební komorou, ale budou mít k dispozici moderní a bezpečné vyvazovací místo," uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.
Horní čekací stání tvoří plovoucí molo rozdělené na tři desetimetrové části, které se díky kloubovému upevnění přizpůsobují hladině v nádrži. Dolní čekací stání bude tvořit nová železobetonová stěna s kamenným obkladem. "Zatímco výstavba horního plovoucího mola probíhala převážně montážním způsobem, realizace dolního stání vyžaduje náročné zakládání stavební konstrukce přímo ve vodě. Při budování stavební jímky se zde stavbaři setkali s nečekanými geologickými podmínkami souvisejícími se skalním podložím, které si vyžádaly úpravu technologického postupu a prodloužení výstavby," uvedl Bukovský. S dokončením dolního čekacího stání se počítá v únoru příštího roku.
Plavební komoru Štěchovice ročně využije 1200 sportovních lodí. Komora je u strmého skalnatého svahu. Zejména v dolní části je velmi náročné vyčkávání v silném proudu. Štěchovická plavební komora byla dokončena v roce 1944 a překonává spád 20 metrů. Evropským unikátem jsou její dolní a střední vzpěrná vrata vysoká 24 metrů, což je u tohoto typu konstrukce ojedinělá výška.