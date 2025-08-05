náhledy
Rekonstrukce pražské železnice mezi Bubny a Výstavištěm je hotová pár dní, na nepřístupné terase na střeše bubenského nádraží jsou již počmárané lavičky. (5. srpna 2025)
Autor: Marek Štekl, iDNES.cz
Slavnostní zprovoznění opravené trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm (1. srpna 2025)
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Slavnostní zprovoznění opravené trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm (1. srpna 2025)
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Slavnostní zprovoznění opravené trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm (1. srpna 2025)
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Slavnostní zprovoznění opravené trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm (1. srpna 2025)
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
Při výstavbě nádraží Bubny byla využívána nákladní lodní doprava. Dováželo se kamenivo pro nedalekou betonárnu Libeň. Autodomíchávače s betonem jezdily po silnicích už jen minimální vzdálenost.
Autor: TBG Mestrostav
V pondělí se konalo slavnostní zahájení hlavní etapy revitalizace nádraží Praha-Bubny a jeho proměny na Centrum paměti a dialogu Bubny. Na snímku je ředitelka centra Pavlína Šulcová. (14. července 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA