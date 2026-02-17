Nad vestibulem na Hradčanské bude uzlová zastávka tramvají. Druhý vestibul stanice bude umístěn mírně západně, u křižovatky Dejvické a Eliášovy ulice, uvádí SŽ.
Povrchově budou vlaky jezdit pouze lokalitou Stromovky, následně přes hloubený tunel. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů, uvádí SŽ. Stávající budova železniční stanice Praha-Dejvice bude opuštěna.
„Vilová oblast Bubenče se tím zbaví přejezdů a hluku,“ píše SŽ. Elektrifikace je podle ní nezbytným krokem k udržitelné dopravě a snížení emisí, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.
Až po dejvickou železniční stanici bude tunel relativně mělký a tedy hloubený, v prostoru stanice se předpokládá umožnění budoucí zástavby nad tunelem.
Nástupiště v budoucí stanici je navrženo jako ostrovní s délkou 200 metrů a výškou 550 mm nad kolejí.
V původní trase kolejí vznikne takzvaná zelená radiála – klidová zóna pro pěší chodce a cyklisty, která propojí Letenské sady a Stromovku.
Modernizace tratě z Výstaviště do Dejvic je součástí projektu přestavby železnice Praha – Letiště – Kladno.
Úsek navazuje na už dokončenou zastávku u Výstaviště. Pak pokračuje v trase současné trati, nově ale dvoukolejně a s přípravou na elektrizaci. Stavba této zastávky začne v roce 2027 a stát bude okolo 6,7 miliardy korun.