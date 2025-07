V některých místech pojede souprava s nadrozměrným nákladem v protisměru, dopravní policisté budou na nezbytně nutnou dobu uzavírat křižovatky a hlavně v pondělí ráno se mohou tvořit kolony.

Přeprava nadrozměrného nákladu začne v neděli ve 22:00 v ulici U Tabulky v Horních Počernicích v Praze 9.

Trasa povede přes ulici Švehlova na Jižní spojku, do ulice V Podzámčí, přes Barrandovský most až do cílové ulice Nádražní na Smíchově, kam by měla souprava dorazit kolem páté hodiny ráno. Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl, že přepravovat se bude část železničního mostu.

„Upozorňujeme motoristy na značné komplikace v dopravě, kdy přeprava bude vedena na některých místech i v protisměru. Z tohoto důvodu budou na některých místech demontována svodidla nebo světelná zařízení. Dle potřeby budou policisté na nezbytně nutnou dobu uzavírat křižovatky a lze předpokládat i možné kolony, především v ranních hodinách v pondělí,“ informovala policie.

Přepravní konvoj zajistí několik vozidel přepravní společnosti a policie. Rychlost transportu by neměla překročit 10 kilometrů v hodině.

Kvůli instalaci nové ocelové konstrukce železničního mostu bude už v noci na sobotu uzavřena část Nádražní ulice. Auta ani tramvaje do neděle 27. července neprojedou úsekem mezi ulicemi U Železničního mostu a Kotevní.

Výměna mostní konstrukce je součástí rekonstrukce Smíchovského nádraží, kterou provádí Správa železnic. Kromě přestavby podchodů, lávky přes kolejiště a nástupiště je v plánu také rekonstrukce nádražních budov a stavba nového křídla.