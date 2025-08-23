Sedm kilometrů hlídky. Prošli jsme s patrolou problémová místa na „Jižáku“

Jana Sobíšková
  14:02aktualizováno  14:02
Pohled na ně je nevábný a jejich přítomnost nevítaná. Znečišťují okolí a narušují veřejný pořádek. Celodenní opilci. Konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích totiž porušují vyhlášku hlavního města. Nákupní centrum a okolí v Praze 11 proto chrání patroly. A situaci v problémových lokalitách zlepšily.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Jen za první polovinu letošního roku vybrali strážníci v těchto případech 657 040 korun při rozdaných 1 502 pokutách. „V případech pití alkoholu na zakázaném místě se jedná o přestupek proti vyhlášce města. Za prvních šest měsíců letošního roku evidujeme 10 122 přestupků, nejvíce v Praze 1, 2, 3 a 5,“ řekla redakci Jiřina Ernestová, mluvčí Městské policie hl. m. Prahy.

S lidmi, jejichž postelí i obývákem jsou lavičky a denním chlebem žebrota, krádeže a alkohol, bojuje většina městských částí.

Například k nim patří Praha 11, která má problematických míst hned několik. Letos v dubnu se její radnice rozhodla zřídit dohledovou patrolu a najala si na to skrze agenturu deset lidí. Po čtyřech měsících si jejich službu na konkrétní nejproblematičtější trase chválí.

Denně od 7 do 23 hodin patroluje dvojice pracovníků na sedmikilometrovém úseku od metra Háje přes bývalé kino Galaxie, bývalé nákupní středisko ve Hviezdoslavově ulici, dále pak na metro Opatov a Centrálním parkem zpět na Háje. Cestou hlídka nahlédne také k objektu Brandlova a na autobusovou zastávku Mikulova.

Praha sčítala bezdomovce pomocí lístečků, ti je ale většinou poztráceli

Všude tam se zdejší problematická komunita schází. „Hlídka začíná u stanice metra Háje, kde se vždy soustřeďovalo hodně lidí, kteří se chovali způsobem, který vadil ostatním, když to řeknu jemně. A jelikož jde o velmi frekventované místo, dělalo to velké potíže,“ vzpomíná Martin Sedeke (ODS), starosta Prahy 11, na dobu, než před třemi lety pochůzkovou službu zavedli na Jižním Městě poprvé.

Tehdy se zvýšený dozor v místě osvědčil, projekt ovšem nakonec ztroskotal na komunikačních problémech se službu zajišťující agenturou. Tentokrát vybrali bezpečnostní agenturu Securitas ČR a v problémových lokalitách po těch čtyřech měsících jejího působení prý ubývá nepřístojného chování a posiluje se pocit bezpečí obyvatel.

Chybí nástroj pomoci

Ve všední den po poledni prošla redakce iDNES.cz spolu s dvojicí členů patroly část jejich obvyklé trasy. Nejčastěji řeší případy zakázaného pití alkoholu na veřejnosti a rušení pořádku v pěší zóně Háje. Tam pořádají lidé bez domova ranní i večerní alkoholové dýchánky. O kousek dál, na dětském hřišti, si zase často připíjejí rodiče, kteří hlídají své děti.

Výrostci v noci napadli bezdomovce na zastávce, bránil se půjčenou holí

„Nezodpovědní rodiče si tady sednou a otevřou si pivo nebo jiný alkohol. Upozorňujeme je, že se to nehodí, a většinou to respektují,“ komentuje jeden z členů hlídky, jejich jména na žádost mužů z bezpečnostních důvodů redakce neuvádí. Potkávají také místní známé tváře, kterým život zkomplikovaly zdravotní potíže a především návykové látky.

Jednou z takových postav je invalidní muž na stanici autobusu Mikulova. „Pán je po infarktu. Přijede sem na vozíčku a chodí za ním lidé, kteří s ním popíjejí a znečišťují okolí. Sousedé si na to hodně stěžují,“ konstatuje starosta a dodává, že s tím radnice není schopná nic udělat.

„Nasadili jsme sociální pracovníky, jednali jsme o přesunu muže do nějakého zařízení, kde se o něj postarají, ale on nechce. Vlastně není nástroj, jak pomoci, pokud sám nechce,“ podotýká Sedeke. Třetina místních bezdomovců podle jeho slov pomocnou ruku přijme, byť se v některých případech na ulici později vrací.

Spí pod metrem, mají slepice i záhony. Jak žijí bezdomovci na okraji Prahy

Zvláštní skupinou lidí, kterou v Hájích patrola napomíná, jsou i místní s vlastními byty. Podle dohledové služby jde většinou o lidi nad třicet let, kteří mají přidělený sociální byt a pobírají dávky. Ani s nimi nejde podle starosty moc dělat.

„Je pravda, že při velké důslednosti jim opakovaným udílením pokut lze do určité míry exekuovat sociální dávky, ale je to dlouhá práce, dlouhý tlak. Je to i demotivující pro kluky z patroly,“ připouští Sedeke.

Vyhrocené pikniky

Bezpečnostní služba nemá zvláštní pravomoci, ale černá výstroj budí respekt. Policii volají na pomoc jen při opakovaném neuposlechnutí výzvy, což je vzácné. Nejčastěji se to děje u Ukrajinců, kteří neznající pražskou vyhlášku o alkoholu. „Bývají pasivně agresivní, vyhlášku nechápou, přesto se nakonec většinou domluvíme,“ vysvětlují oba muži.

Praha 11 posiluje bezpečnost v ulicích, nasadila „černé šerify“

„Ukázalo se, že Ukrajinci mají velkou zálibu v piknicích a dělají je i na místech, kde nesmějí,“ poukazuje Sedeke. Chystají se prý navázat kontakt s místní ukrajinskou komunitou a zapracovat na zlepšení situace skrze jejich krajany. Rozšíří také místa, kde se smí grilovat.

Po poledni tentokrát nebylo k řešení žádné problémové chování. „Kdybychom šli ráno nebo večer, bylo by to lepší v tom, že by to tady bylo horší,“ podotýkají muži v černých uniformách. Ti budou v hlídkování pokračovat i přes zimu. Patroly radnici vyjdou na 200 tisíc korun měsíčně.

23. srpna 2025  12:53,  aktualizováno  12:53

23. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

23. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

23. srpna 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

