Tělo se nacházelo v katastru obce Říčany, zhruba 300 metrů vzdušnou čarou od místní hájovny. Vyšetřovatelé zjistili, že mrtvá při sobě neměla žádné doklady ani mobilní telefon.
Jedinými vodítky tak zůstávají detaily. „Žena u sebe neměla žádné doklady, pouze lístek na MHD a hotovost 100 korun, v tuto chvíli nemáme žádné další nálezy,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Podle ní žádné z dosavadních zjištění nenasvědčuje tomu, že by žena zemřela násilnou smrtí.
Podle popisu je mrtvá ve věku 40 až 45 let, vysoká 177 centimetrů, střední postavy s kratšími hnědými vlasy. V době nálezu měla černou bundu a černé kalhoty.
Výrazným prvkem bylo růžové tričko s obrázkem a nápisem „love“, tmavě šedý svetr a světle šedá mikina s motivem kytiček. Na nohou měla zimní boty s obrázkem vločky ve velikosti 40.
Kriminalisté se nyní obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud ženu podle popisu oblečení nebo podle jiného vodítka poznáváte, případně máte informace o jejím pohybu před sobotou, kontaktujte policii na telefonních číslech 737 785 461 nebo 735 784 022.