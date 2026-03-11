Policisté na Příbramsku našli u potoka tělo. Smrt nebyla násilná

Autor: sku
  20:22aktualizováno  20:22
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté ve středu odpoledne tělo bez známek života. Po jeho ohledání zasahující nenašli známky cizího zavinění. Příčinu úmrtí určí soudní pitva.
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...

U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek života. (11. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...
10 fotografií

Středočeští policisté na místo dorazili před 16. hodinou poté, co dostali oznámení od svědka. Tělo leželo u Drahlínského potoka.

Podle mluvčího krajské policie Pavla Truxy by se mělo jednat o tělo muže ročníku 1978. „Na jeho těle po ohledání koronerem nebylo zjištěno žádné zjevné násilí nebo cizí zavinění,“ sdělil iDNES.cz.

Mrtvý novorozenec na Příbramsku. Tělíčko našli v areálu stájí

Ve věci byla nicméně nařízena soudní pitva. Ta následně prokáže přesnou příčinu úmrtí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Rozlitá kyselina na autobusové zastávce v Braníku. Hasiči ji neutralizovali

Kanystr, ve kterém se nebezpečná látka nacházela. (11. února 2026)

Na pražské autobusové zastávce Pobřežní cesta v ulici Modřanská neznámý pachatel zanechal ve středu večer kanystr s kyselinou. Na místě zasahovali hasiči, kteří ji neutralizovali.

11. března 2026  21:22

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začne 24. března, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

11. března 2026  21:15

Zastupitelé Nymburka schválili prodej pozemků na stavby dvou domovů pro seniory

ilustrační snímek

Zastupitelé Nymburka dnes schválili dvě kupní smlouvy na prodej pozemků soukromým společnostem, které na nich chtějí vybudovat domovy pro seniory. První...

11. března 2026  19:04,  aktualizováno  19:04

Řidič na Příbramsku nezvládl zatáčku, prorazil plot a skončil ve stromě

Havarované auto u obce Hluboš. (11. března 2026)

U obce Hluboš na Příbramsku došlo ve středu krátce po půl šesté hodině večerní k nehodě. Řidič osobního vozidla nezvládl zatáčku a dostal se do protisměru. Vjel na pozemek poblíž stojícího domu a s...

11. března 2026  20:32,  aktualizováno  20:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policisté na Příbramsku našli u potoka tělo. Smrt nebyla násilná

U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek...

U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté ve středu odpoledne tělo bez známek života. Po jeho ohledání zasahující nenašli známky cizího zavinění. Příčinu úmrtí určí soudní pitva.

11. března 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Bílá košile, velký Superb a prázdná dálnice. Když vás ostatní považují za policii

V horách se ukázalo, že Superb 4x4 je nejen nenápadná autorita na dálnici, ale...

Stačí drobnost: bílá košile za volantem a velká Škoda Superb v zrcátkách ostatních aut. Najednou se děje zvláštní věc – nikdo vás nepředjíždí a levý pruh se zázračně uklízí. Možná náhoda, možná český...

11. března 2026  20:02

FK Mladá Boleslav letos vymění umělý travní povrch na městském stadionu

ilustrační snímek

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav letos na městském stadionu vymění umělý travní povrch, letos v říjnu by současnému skončila certifikace. Dotaci 11 milionů...

11. března 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

FK Mladá Boleslav letos vymění umělý travní povrch na městském stadionu

ilustrační snímek

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav letos na městském stadionu vymění umělý travní povrch, letos v říjnu by současnému skončila certifikace. Dotaci 11 milionů...

11. března 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

Nehoda osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově...

Osobní vlak se srazil s automobilem dnes odpoledne na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Nehoda zastavila provoz na části trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína. Starší muž a žena z...

11. března 2026  19:02

Liberecká opera uvede scénické zpracování Dvořákovy kantáty Svatební košile

LibereckĂˇ opera uvede scĂ©nickĂ© zpracovĂˇnĂ­ DvoĹ™Ăˇkovy kantĂˇty SvatebnĂ­ koĹˇile

Liberecká opera uvede kantátu Svatební košile od Antonína Dvořáka. Scénické zpracování v podání souboru divadla F. X. Šaldy je zřejmě prvním provedením tohoto...

11. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

Policie pátrá po ženě, která mluvila o sebevraždě. Další seniorku našli mrtvou

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z...

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou ženu, která hovořila o sebevraždě. Seniorku pocházející z jižních Čech, která byla v tomto okresu také v pátrání, nalezli mrtvou. K určení příčiny...

11. března 2026  12:32,  aktualizováno  18:35

Smrtelná nehoda na trati na Brněnsku zastavila dopravu mezi Kuřimí a Tišnovem

ilustrační snímek

Smrtelná nehoda na trati poblíž Čebína na Brněnsku zastavila vlakovou dopravu mezi Kuřimí a Tišnovem. Osobní vlak srazil člověka, který na místě zemřel. ČTK to...

11. března 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.