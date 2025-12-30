„Na výjezdu z Hlavního nádraží byl nalezen muž bez známek života. Jedná se o cizince, ročník narození 2002. K úmrtí mohlo dojít během noci. Podrobnosti události nyní prošetřujeme,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Doprava se podle webu Českých drah zastavila krátce po 07:30. Na hlavním nádraží byl značně omezený provoz všech vlaků, protože bylo k dispozici méně kolejí než obvykle, uvedl dopravce.
Několik spojů mířících na hlavní nádraží skončilo svou trasu ve Vršovicích nebo na Smíchově, z hlavního nádraží nejezdily vlaky přes vinohradské železniční tunely.
Provoz vlaků směrem na Nádraží Vršovice a Smíchovské nádraží je od 8:15 již obnoven. Vlaky místem projíždějí sníženou rychlostí a mohou nabírat zpoždění.