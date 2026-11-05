Nález dělostřeleckého granátu z druhé světové války dnes odpoledne zastavil železniční dopravu mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem u Prahy. Na munici narazili pracovníci při výkopových pracích poblíž železniční trati. Policejní pyrotechnik granát odvezl ke zneškodnění, provoz vlaků byl v 17:06 obnoven. ČTK to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Událost byla nahlášena krátce po 15:30. "Jednalo se o dělostřelecký granát z druhé světové války. Pyrotechnik munici naložil a odvezl ke zneškodnění," řekla policejní mluvčí.