Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Piráti dříve prosazovali zpoplatnění vjezdu do obdobných oblastí, to podle náměstka zamítlo ministerstvo vnitra.
Zákaz by se podle náměstka týkal dvou oblastí. Na Malostranském náměstí by byl po příjezdu z jihu přikázaný směr doleva a při příjezdu z Valdštejnské ulice by řidiče čekalo odklonění do Letenské.
Na Smetanově nábřeží by auta ve směru od Novotného lávky musela zahnout na Anenské náměstí a z druhé strany by byla doprava vedena přes Valentinskou a zpátky k tramvajové zastávce Staroměstská.
„V tom nejexponovanějším, nejcitlivějším a historicky dlouhodobě sledovaném úseku přes Křižovnické náměstí by došlo ke kompletnímu vyloučení automobilové dopravy, samozřejmě s výjimkou MHD a vozidel s právem přednosti v jízdě, ať už se jedná o integrovaný záchranný systém či další vozidla,“ řekl Beránek. Zákaz by podle něj v obou oblastech platil mezi 6:00 a 22:00.
Náměstek dodal, že magistrátní dopravní odbor nyní k návrhu připravuje materiál, který plánuje předložit radě. Opatření by bylo zkušební a následovalo by jeho vyhodnocení.
Beránek již předběžně představil návrh koaličním partnerům na magistrátu, reakce byly podle něj stejně jako v minulosti u podobných plánů rozporuplné. Dříve byli proti omezení automobilů především zástupci SPOLU.
V části centra Prahy začíná platit noční zákaz vjezdu, postihne i taxikáře
„Chceme zejména přispět ke zvýšení plynulosti tramvajového provozu a učinit město příjemnějším pobytovým prostorem primárně pro Pražany,“ řekl dále náměstek.
Jeho předchůdce ve funkci ve vedení metropole Zdeněk Hřib (Piráti) dříve připravoval opatření, které by vjezd na Smetanovo nábřeží a Malou Stranu pro nerezidenty zpoplatnilo. Podle Beránka nicméně tento plán odmítlo ministerstvo vnitra.