Námořní muzeum se přestěhuje do budovy bývalé školy v Čelákovicích u Prahy

Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, které přibližuje historii Čechů a Slováků na mořích a oceánech světa, se letos přestěhuje do Čelákovic v okrese Praha-východ. Sídlit bude v bývalé škole v části Sedlčánky. Radní Čelákovic v úterý schválili nájemní smlouvu pro Českou lodní společnost, která muzeum provozuje. Důvodem přemístění je chystaná rekonstrukce obecní budovy ve Veletově, ve které muzeum sídlí od roku 2023. Na novém místě se návštěvníkům otevře příští rok na jaře.
Sezonu ve Veletově zahájí muzeum v sobotu a předčasně ji ukončí na konci července. V srpnu chce začít se stěhováním, řekli ČTK místostarosta Čelákovic Petr Studnička (ODS) a předsedkyně České lodní společnosti Monika Valentová.
"Nové prostory v historické budově nám umožní rozšířit expozici, která se věnuje zapomenuté části naší národní historie, i lépe představit řadu unikátních exponátů, které jsme dosud kvůli nedostatku místa nemohli vystavit," řekla Valentová. Množství artefaktů, které muzeum v poslední době získalo například od námořníků, je nyní v depozitáři. Výhodou je podle Valentové i lepší dostupnost nového sídla.
Muzeum přibližuje zejména odkaz Československé námořní plavby. Mezi exponáty jsou například modely lodí, archivní dokumentace, uniformy, fotografie, filmy a mnoho unikátních předmětů z československých námořních lodí, kterých bylo ve druhé polovině minulého století 44.
Čelákovice chystanou novinku vítají, podle místostarosty námořní muzeum zapadá do konceptu města jako domova na Labi z mnoha důvodů. "Příští rok například městské muzeum zpřístupní novou expozici Příběh dvou řek – Labe a Jizery, uplyne rovněž 90 let od regulace řeky Labe," připomněl Studnička.
Největší aktivitou muzea je aktuálně projekt na záchranu poslední československé námořní nákladní lodi Třinec, která nyní kotví v nizozemském Rotterdamu. Letos v únoru dorazila do Česka její kotva, která se má stát ozdobou revitalizovaného náměstí T. G. Masaryka v Třinci. O ceně za celou loď, kterou si nyní v Nizozemsku pronajímá přepravní společnost, muzeum s majitelem jedná. Cílem je odkup plavidla a jeho návrat do českého vlastnictví.