Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Autor: berr
  22:22aktualizováno  22:22
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Troji. Muži ve věku zhruba 45 let se vzájemně napadli, záchranáři je posléze převezli do pražských nemocnic. Jeden z nich leží v kritickém stavu. Lékaři jej uvedli do umělého spánku. Případem se policisté budou nadále zabývat.
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března 2026)

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...
10 fotografií

Incident se stal v pozdních večerních hodinách v ulici Pod Lisem. „Jedná se o muže z bezdomovecké komunity. Policisté na místě zjistili, že mezi muži mělo dojít ke konfliktu, který následně vygradoval k fyzickému napadení,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Při strkanici bezdomovců spadl jeden do Vltavy, kumpáni bezvládné tělo ignorovali

Doplnila, že motiv potyčky kriminalisté zjišťují, stejně tak typ použitého předmětu, jímž se muži napadli. „Není zřejmé, zda byla možnost provedení orientační dechové zkoušky,“ dodala mluvčí.

Na místě zasahovali také pražští záchranáři. „Ošetřili jsme dva muže ve věku zhruba pětačtyřiceti let. Jeden z nich byl při vědomí, druhého jsme museli uvést do umělého spánku,“ řekla redakci iDNES.cz vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.

