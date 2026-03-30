Případ se stal vloni 15. listopadu v 19:00 na zastávce Prosek ve směru na Střížkov, kam oba muži přijeli autobusem číslo 177.
„Kriminalisté třetího policejního obvodu prověřují případ, kdy dosud neznámý muž vyzval poškozeného, aby vystoupil z autobusu, a na zastávce ho napadl. Několikrát ho udeřil do obličeje a následně kopl do hlavy, čímž mu způsobil zlomeninu čelisti. Zranění si vyžádalo operaci v nemocnici,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Podezřelý z místa odešel. Policie hledá také svědka, který podle kamerového záznamu po napadení sebral ze země nějakou věc a podal ji útočníkovi. „Pokud někdo poznává podezřelého nebo svědka, ať nás kontaktuje na lince 158,“ dodal Daněk.
Kriminalisté případ prověřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví, za které hrozí až deset let vězení.