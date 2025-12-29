Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:22aktualizováno  13:22
Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce trojici viní z ublížení na zdraví, vydírání, loupeže a nebezpečného vyhrožování, jeden z mužů je stíhaný i kvůli projevu sympatií k nacistickému hnutí. Všem hrozí až deset let vězení.

Jakmile policie ukončila vyšetřování, byla na trojici podána žaloba. „Jsou obviněni ze spáchání trestných činů loupež, těžké ublížení na zdraví, vydírání a nebezpečné vyhrožování,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Násilníkům, kteří byli zadrženi letos v létě, je 19, 21 a 22 let. „V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ dodal Hrdina.

Podle dřívějších informací tři muži opakovaně útočili na několik lidí bez domova. Kopali je, bili pěstmi i teleskopickými obušky nebo je řezali noži a nůžkami.

Násilní chování trojice vyšlo najevo na konci roku 2024, kdy se cizinec dostal v obchodním domě do konfliktu s obsluhou restaurace, která si na pomoc přivolala ostrahu.

Její dva pracovníci a další muž podle policie zavedli cizince na evakuační schodiště, kde ho začali bít, mimo jiné ho bičovali po holých zádech koženým opaskem.

Týrání, nemoci, alkohol. Příběhy bezdomovců, kteří dostali novou šanci

Při vyšetřování pak policisté v mobilu jednoho z podezřelých nalezli videa zachycující bití a týrání mužů bez domova. Jednomu z napadených se podle kriminalistů obvinění například snažili teleskopem vymlátit zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval, přičemž ho bili kovovým obuškem.

V samostatném případu, který se týká cizince, podle Seznam Zpráv soudy potrestaly jednoho z mužů podmíněným a peněžitým trestem, o vině dvou dalších dosud nerozhodly.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se promění, architekti plánují přestavbu

Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit,...

Kdysi byla chloubou, ale už desítky let je Hlavní třída ostudou centra Českého Těšína na Karvinsku. Zatímco na polské straně pokračující ulice spíše zdobí, na českém území se zchátralostí domů a s...

29. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

29. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  13:28

Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

Jeden z řidičů se řítil po dálnici D1 rychlostí přesahující 200 kilometrů v...

Hned tři případy výrazného překročení nejvyšší povolené rychlosti řešili o uplynulém víkendu policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na Jihlavsku. Všichni provinilci přišli na místě o řidičský...

29. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce...

29. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecká a českolipská nemocnice se od 1. ledna spojí, bude mít přes 1600 lůžek

ilustrační snímek

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec (KNL) dnes schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s...

29. prosince 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

Nový systém usnadní orientaci pacientům nemocnice ve Valašském Meziříčí

ilustrační snímek

S orientací na chodbách nemocnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku pomůže pacientům a jejich doprovodu nový navigační systém. Uživatelé se do něj nemusí...

29. prosince 2025  11:27,  aktualizováno  11:27

Pardubice se nejspíš vrátí k debatě o billboardech, opozice plánuje další návrh

ilustrační snímek

Opoziční zastupitel Robert Hrdina (Zelení) bude dál usilovat o to, aby město Pardubice ztížilo reklamním společnostem instalovat billboardy a poutače nejen na...

29. prosince 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Liberecká a českolipská nemocnice se od 1. ledna spojí, bude mít přes 1600 lůžek

ilustrační snímek

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec (KNL) dnes schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s...

29. prosince 2025  11:18,  aktualizováno  11:29

V Olomouci je pro bezdomovce stále místo v nočním centru i v městské noclehárně

ilustrační snímek

V Olomouci mají bezdomovci stále možnost se s příchodem tuhých mrazů uchýlit do tepla. Ačkoliv má Charita Olomouc noclehárnu zcela zaplněnou, místa jsou ještě...

29. prosince 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Voda v řece byla samá pěna. Povodí podezírá chemičku, případ řeší policie

Policie řeší nedávné znečištění řeky Bíliny

Povodí Ohře identifikovalo možného viníka nedávného znečištění řeky Bíliny. Nežádoucí látky projevující se masivním pěněním se v řece objevily zkraje prosince. Laboratorní výsledky ukázaly na závod...

29. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Na jihu Čech přibývá škol spolupracujících s univerzitou

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji přibývá škol spolupracujících s Jihočeskou univerzitou. V současnosti je v regionu 83 fakultních škol, což je o 35 více než před třemi roky....

29. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Policie na Vysočině stíhá dva muže kvůli podvodu s palivy, škoda je 2,5 milionu

ilustrační snímek

Policie na Vysočině viní dva muže z toho, že okradli firmy obchodující s pohonnými hmotami o víc než 2,5 milionu korun. Jeden s nimi uzavíral jako podnikatel...

29. prosince 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.