Lidé v Tatcích na Kolínsku dnes v místním referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Pro stavbu hlasovalo 60 lidí, proti bylo 202. K referendu přišlo téměř 56 procent oprávněných voličů, jeho výsledek je pro obec závazný, vyplývá z informací zveřejněných na webu obce. V katastru obce by podle předběžného záměru mohly vzniknout až dvě větrné elektrárny, investora obec zatím nevybrala.
Podle starostky Blanky Řezáčové (Vize 2030) možnost stavby elektráren v posledních měsících názorově rozdělila obyvatele. "Ta atmosféra byla opravdu napjatá. Mě ten výsledek nepřekvapil," zhodnotila starostka výsledek referenda. Podle ní lidi odrazuje například vzhled elektráren, ale vliv může mít i nedostatek informací. Vedení obce bude v příštích letech sledovat vývoj situace energetiky, nyní konkrétní kroky ohledně větrných zdrojů neplánuje.
Uspořádání referenda navrhli v létě místní obyvatelé poté, co se na obec obrátila společnost TCN energie, která připravuje stavbu větrné elektrárny v sousedních Hořanech. Tatcům nabídla možnost rozšířit projekt také na jejich katastr. Podle předběžné představy investora by v regionu mohlo vzniknout sedm elektráren, dvě v Hořanech, dvě v Tatcích a tři v Milčicích na Nymbursku.
Elektrárny by podle dosud představeného záměru měly mít výkon zhruba šest megawattů (MW) a celkovou výšku kolem 231 metrů. Nejbližší by měla být od stavení vzdálená zhruba 900 metrů, konkrétní pozemky ale zatím nebyly určeny. Do rozpočtu obce se zhruba 680 obyvateli by podle nabídky zveřejněné v létě mohlo z jedné elektrárny ročně plynout 3,5 milionu korun. Obec s investorem o konkrétních podmínkách případné spolupráce dosud nejednala.
Obec minulý týden uspořádala veřejnou debatu o větrné energetice za účasti odborníků. Lidé se zajímali mimo jiné o možné dopady elektráren na zdraví obyvatel, ceny nemovitostí či zábor kvalitní zemědělské půdy. Obec pro zájemce zorganizovala také exkurzi za větrnými elektrárnami do Žipotína a Maletína. Před referendem se v obci šířily letáky s argumenty proti výstavbě, na které vedení obce reagovalo vyjádřením na webu.
K platnosti místního referenda je nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Aby bylo rozhodnutí závazné, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina účastníků referenda a zároveň nejméně čtvrtina všech oprávněných voličů.